E.Romagna: Fabio Volo vs Salvini, 'vai a suonare ai camorristi se hai le pa...'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Vai a suonare ai camorristi se hai le palle, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà, sei solo uno str... senza palle. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli". Fabio Volo si è rivolto così a Matteo Salvini nel corso della suo programma su Radio Deejay, 'Il Volo del Mattino', a proposito del gesto, ieri a Bologna, del leader leghista che a favore di telecamere ha citofonato a casa di un tunisino, al quartiere Pilastro, chiedendo se fosse uno spacciatore.