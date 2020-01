Mobilità: alla app Auting il premio di Telepass Pay Ecosystem (2)

(Adnkronos) - “Telepass è una casa aperta e inclusiva per tutti i nuovi servizi di mobilità - ha spiegato l’ad di Telepass Gabriele Benedetto - con l’iniziativa di oggi offriamo l’utilizzo del sistema di pagamento Telepass a tutte le imprese di mobilità sostenibile che ne vogliano fare parte e intenzionate a offrire i propri servizi a una base clientela molto ampia e segmentata”.

"La mobilità urbana non è più basata sul trasporto pubblico - ha concluso Benedetto - ma sulla combinazione di mezzi dell’ultimo miglio, in questo senso Telepass Pay è la piattaforma perfetta per favorire l’accesso di questi operatori a un numero ampio di utenti".