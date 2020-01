Milleproroghe: da Iv pacchetto emendamenti per lavoro e sociale

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Dal ripristino degli ammortizzatori per i lavoratori dei call center, in modo da non lasciare scoperti nel sostegno al reddito le lavoratrici e i lavoratori del settore, ai 10 milioni per assicurare l’assunzione di tutti i precari Anpal , sino alla proroga del termine per le assunzioni del personale di pulizia delle scuole al luglio 2019, per non lasciare nessuno fuori. Proponiamo inoltre 4 milioni per rifinanziare ed estendere la legge sul 'dopo di noi', 3 milioni per la legge sull’autismo e 4 milioni per quella sui 'caregivers'". Lo dicono in una nota il presidente dei senatori Davide Faraone e la senatrice Annamaria Parente annunciano il pacchetto di emendamenti sul sociale di Italia Viva al Milleproroghe.