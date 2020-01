Roma: Nobili-Giachetti, 'oggi finita esperienza Raggi, si dimetta'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Il voto di oggi dell’Aula del Campidoglio sulla discarica di Monte Carnevale segna la fine dell’esperienza di Virginia Raggi”. Lo dichiarano Luciano Nobili e Roberto Giachetti, deputati di Italia Viva, a proposito dell’approvazione da parte del consiglio comunale di Roma delle opposizioni contro la discarica di Monte Carnevale.

“Dopo 3 anni e mezzo di bugie sui rifiuti – spiegano - dopo aver portato Ama al collasso, dopo aver lasciato Roma sommersa dai rifiuti in uno stato di permanente emergenza quotidiana, dopo aver detto no a qualsiasi impianto o possibile soluzione, siamo alla comica finale. La Raggi individua un sito - sbagliato - per la discarica di servizio e viene sconfessata in Aula dal suo stesso partito”.

“Non le resta che una via dopo il suo conclamato fallimento da sindaca: salvare la dignità e dimettersi stasera stessa. Ma non è solo il suo fallimento, è il fallimento di tutti i populisti: possono vincere un’elezione ma non sono in grado di governare. Roma è la prova evidente”, concludono.