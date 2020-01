Atlantia: Boitani nominato in Comitato risorse umane e remunerazione

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Il Cda di Atlantia, che si è riunito il 17 gennaio, ha provveduto a nominare il Consigliere indipendente non esecutivo Andrea Boitani quale componente del Comitato Risorse Umane e Remunerazione, in sostituzione del Consigliere Carlo Bertazzo, nominato Amministratore Delegato. Lo rende noto il gruppo in un comunicato.