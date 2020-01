Scuola: 'I giovani ricordano la Shoah', menzione speciale al Regina Margherita di Palermo (3)

(Adnkronos) - "La realizzazione di questo progetto ci ha reso più consapevoli e sensibili rispetto alla tematica dei genocidi - dicono i ragazzi - Attraverso il valore e l'importanza delle testimonianze artistiche e dei sopravvissuti, oggi prestiamo attenzione agli avvenimenti della realtà che qualche volta potrebbero suggerire un temibile potenziale ritorno al passato. Attraverso le emozioni dell'arte abbiamo interiorizzato e fatto memoria di uno dei crimini più tragici del '900 e continueremo a mantenerne vivo il ricordo in noi".

"E’ un riconoscimento prestigioso di cui siamo orgogliosi e fieri - commenta il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - Questa scuola vive e fa vivere, con numerose iniziative durante l’intero anno scolastico e con la Giornata della Memoria in particolare, il ricordo della Shoah contribuendo alla custodia della memoria, patrimonio per il presente e per il futuro di ciascuno". Gli studenti saranno insigniti del riconoscimento della Tessera preziosa della Città di Palermo.