Prescrizione: iniziato vertice a P.Chigi con Conte e Bonafede

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - E' appena iniziato il vertice delle forze di maggioranza a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per decidere della riforma del processo penale e spegnere così le polemiche e le divisioni sull'entrata in vigore della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Presenti al tavolo per il Pd Walter Verini, Andrea Giorgis, Alfredo Bazoli e Franco Mirabelli, per Iv Maria Elena Boschi e Lucia Annibali, per Leu Piero Grasso.

Fiducioso su un possibile accordo, che porterebbe il testo al Cdm in programma giovedì sera, l'ex presidente del Senato, che entrando a P.Chigi dice che la questione "mi pareva già conclusa", mentre riguardo allo strappo di Iv "ne parleremo". Intanto, a quanto si apprende, il Guardasigilli in queste ore avrebbe chiesto 100 milioni di risorse aggiuntive al Mef per l'assunzione di personale amministrativo e oliare così la 'macchina' giudiziaria alla luce delle riforma sul tavolo.