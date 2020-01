Migranti: Morani, 'Salvini fa la vittima per aiutare Borgonzoni'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Per fare la vittima Salvini dice di volersi far processare e fa votare in questo senso i suoi senatori in giunta per le autorizzazioni. Tutta questa sceneggiata lui pensa possa aiutare la Borgonzoni in Emilia Romagna". Lo scrive su Facebook Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico.

"Nel frattempo - aggiunge - chiede ai suoi fans di digiunare perché i suoi senatori su suo ordine hanno votato per mandarlo a processo. Nella storia repubblicana non credo si sia mai mai caduti così in basso".

"Vedrete - conclude la Morani - che quando sarà il momento di decidere davvero se mandarlo o no a processo i suoi voteranno nell’aula del Senato contro. L’hanno già fatto con la Diciotti. Lo faranno anche per la Gregoretti".