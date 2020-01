Gregoretti: 'sfottò' Buffagni a Salvini, 'digiuno? Non ho resistito..'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Sfottò del viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, all'iniziativa del digiuno di massai per protestare contro le imputazioni di cui potrebbe essere chiamato a rispondere sul caso Gregoretti l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini.

L'esponente del M5S posta la foto del suo pranzo, riso con pollo scottato e verdure di contorno, "Questa mattina - scrive - mi ero riproposto di saltare il pranzo come gesto di solidarietà a Matteo Salvini. Ma proprio non ce l'ho fatta. Troppa fame. Lo so, devo dimagrire, ma mi sono tenuto leggero.... #DigiunoPerSalvini".