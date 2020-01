Stadio Milano: da club proposte per Meazza, intrattenimento e sport di base

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - "Rifunzionalizzare" lo stadio San Siro "destinandolo prevalentemente" a funzioni sportive di base e di intrattenimento. Nel nuovo incontro del Comune di Milano con i club Milan e Inter, le squadre hanno portato due nuove ipotesi progettuali per non rinunciare all'utilizzo del vecchio stadio in vista della realizzazione del nuovo impianto, come chiedeva l'amministrazione. In pratica, San Siro, con i suoi spazi potrebbe diventare un distretto dove praticare diversi sport.

Le ipotesi, spiega una nota delle squadre, "prevedono una rifunzionalizzazione del Meazza destinandolo prevalentemente a funzioni sportive di base e a funzioni di intrattenimento per far vivere il distretto di San Siro 365 giorni all’anno, in ottica di servizio e beneficio per la cittadinanza". I club "proseguiranno nell’approfondimento tecnico ed economico delle ipotesi progettuali presentate, sempre in coerenza con le linee guida indicate dal Comune".