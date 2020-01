Governo: Conte, 'traghettare definitivamente Italia fuori da crisi'**

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "'L'Italia ha ancora qualcosa da dire': fu questo il titolo del primo discorso pronunciato dal rettore Calamandrei dell'università di Firenze dopo la liberazione della città. E questo motto oggi non sembra fuori tempo, almeno, non sembra tale a me: la politica che tenta di traghettare l’Italia definitivamente fuori da una crisi lunga e complessa assume come sua l’idea che il nostro Paese e le sue Istituzioni abbiano ancora - e molto a lungo - qualcosa da dire, da insegnare - mi sia lecito dire, senza tema di presunzione, e senza falsa modestia - al mondo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze.