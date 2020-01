Gdf: Gualtieri, cordoglio per scomparsa Musichini

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Gli uomini e le donne della Guardia di Finanza si dedicano con responsabilità e abnegazione al servizio svolto a tutela della comunità e per dare il meglio di sé si sottopongono a un’accurata preparazione, che riguardi il diritto tributario o il lavoro sul territorio. Con la gratitudine dovuta da ogni cittadino a uomini come il Maresciallo Marco Musichini, deceduto ieri durante un’attività di addestramento in alta montagna, esprimo i miei sentimenti di commossa partecipazione al dolore dei suoi famigliari e dei suoi colleghi". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri esprimendo al Comandante del corpo, Gen. Giuseppe Zafarana, il proprio cordoglio per la scomparsa del maresciallo Gdf, Marco Musichini. Nella giornata di ieri il militare della Guardia di Finanza, il maresciallo Marco Musichini, è deceduto durante un’attività di addestramento in montagna.