Sardine: Conte, 'non metto cappello ma pronto a incontrarli'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Non è partito nessun invito da parte mia né da parte del mio staff, lo vorrei precisare rispetto a quanto è stato scritto. Ma non è partito invito per spocchia o per distanza di un presidente del Consiglio che vuole creare barriere o distanze rispetto a tanti manifestanti di un Movimento cosi' fresco che riempie le piazze, ma semplicemente da parte del Presidente c'e' l'attenzione di non voler mettere nessun cappello". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a 'Sono le Venti' sul Nove.

"Ma se vogliono l'incontro sarei lieto di incontrarli. Mi farei raccontare delle loro sensibilità, di come vedono il dibattito pubblico, ci confronteremo serenamente".