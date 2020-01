Migranti: Grasso, 'Pillon contraddice se stesso, complimenti per coerenza'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “E’ bene chiarire al senatore Pillon che di vergognoso c’è solo la gestione della vicenda Gregoretti in Giunta. Nella seduta del 9 gennaio, come riportano i resoconti sommari, avevo espressamente chiesto un rinvio del voto in linea con lo stop di Aula e Commissioni, nonché che si acquisissero ulteriori e necessarie informazioni ai fini della decisione". Lo scrive in una nota Pietro Grasso (Leu) replicando al senatore leghista Simone Pillon.

"Tali richieste sono state votate e bocciate approfittando della mia assenza, anche dal senatore Pillon. Se c’è qualcuno che deve scusarsi è proprio lui: dopo aver dichiarato in Giunta e a tutti i mezzi di informazione che avvertiva l’esigenza di evitare che l’autorità giudiziaria sindacasse scelte politiche, parole testuali, ha repentinamente contraddetto se stesso al minimo cenno del suo segretario. Complimenti per la coerenza, senatore Pillon!”