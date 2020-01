Davos: PwC, cresce tra Ceo convinzione che cambiamento climatico è anche opportunità (2)

(Adnkronos) - Un gap analogo emerge anche dall’opinione dei Ceo rispetto all’interesse degli stakeholders all’approccio aziendale ai cambiamenti climatici: solo il 68% dei Ceo italiani ritiene che i propri stakeholders abbiano un interesse per le iniziative condotte in tal senso, contro una media globale del 78%.

"I Ceo italiani sono consapevoli che un’economia come la nostra, fortemente orientata a produzioni di alto livello e con un forte impiego di tecnologia e Know How tecnico, deve coltivare in modo particolare il tema della brand reputation, non solo nel settore Consumer Markets ma anche Industrial Products. La brand reputation, oltre ai tradizionali aspetti collegati alla qualità dei prodotti ed ai servizi correlati, è sempre legata all’attenzione al tema dell’impatto ambientale delle proprie produzioni, alla gestione degli scarti e al riciclo post utilizzo in un’ottica di economia circolare", commenta Nicola Anzivino, Partner di PwC Italia.