Eni: firma con Coldiretti accordo di collaborazione (2)

(Adnkronos) - "L’agricoltura italiana è una risorsa strategica per avviare una nuova stagione di sviluppo economico e occupazionale. La nostra agricoltura è la più green d’Europa ed è all’avanguardia di un nuovo modello economico circolare in cui si produce valorizzando anche gli scarti con una evoluzione che rappresenta una parte significativa degli sforzi per modernizzare e trasformare l’economia italiana ed europea", commenta Ettore Prandini, il presidente di Coldiretti nel sottolineare il contributo del settore alla crescita sostenibile del Paese.

"Questo accordo con Coldiretti va nella direzione che Eni ha intrapreso da tempo", sottolinea Giuseppe Ricci, Chief Refining & Marketing Officer di Eni. "L’economia circolare - aggiunge - è un pilastro strategico nel percorso di decarbonizzazione delle nostre attività, e per garantire un futuro di minori emissioni occorre condividere le nostre competenze nel settore dell’energia con tutti i principali attori dei sistemi economico e sociale, come il mondo agricolo, che Eni può sostenere nella costruzione di un futuro a sviluppo sostenibile".