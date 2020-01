E.Romagna: Giorgetti, 'già testa a testa è un fatto miracoloso'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "L'altra volta in Emilia Romagna è finita 65 loro 35 noi, quindi questa volta il portarli testa a testa è un fatto miracoloso, nessuno lo poteva immaginare 2-3 anni fa. Salvini fa la sua partita, penso che abbia riaffermato la sua forza senza il palco del governo. Ha dimostrato di avere coraggio, affronta questo tipo di sfida, altrimenti si sarebbe ritratto, tanto in Emilia si è sempre perso, perchè devo metterci la faccia? Ci ha messo la faccia". Lo ha affermato Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata, su Raitre.