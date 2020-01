Craxi: Giorgetti, 'politico lungimirante ha interpretato modernità'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Ad Hammamet "sarei pure andato, credo che l'Italia debba fare i conti con la propria storia, a distanza di vent'anni abbiamo il dovere storico e morale di dire cosa era buono e cosa non era buono. Oggettivamente Craxi interpretava la modernità, l'arricchimento di Craxi mi pare che sia dimostrato che non ci sia stato. E' stato un uomo politico significativo e lungimirante, che, come dimostra ad esempio la vicenda della scala mobile, non mirava al consenso immediato ma guardava al lungo periodo". Lo ha affermato il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata su Rai3.