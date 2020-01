Sanità: Fi, governo promuova con social network task force contro fake news

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il governo convochi "al più presto un tavolo di confronto con i responsabili dei principali social network, le società scientifiche e le associazioni pazienti per valutare la creazione di una task force contro le fake news in sanità, volta a eliminare le notizie false a salvaguardia della salute pubblica e per la riduzione dei costi per la collettività". Lo chiedono i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco in un'interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza.