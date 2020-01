Milano: controlli polizia in San Lorenzo e corso Como, 9 arresti

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Nove arresti in una settimana della polizia di Milano tra le Colonne di San Lorenzo e Corso Como per spaccio e furto. Tra i fermi, quello di un cittadino gambiano 41 enne e di un 28 enne per spaccio di sostanza stupefacente. Il primo era in corso Como quando è stato visto avvicinare due ragazzini per vendergli la droga. Il secondo, sempre in corso Como, si è dato immediatamente alla fuga alla vista della polizia, facendo cadere 20 grammi di marijuana durante la corsa. Nella notte, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato per furto aggravato due egiziani che hanno sfilato il cellulare dalla borsa a una ragazza di 22 anni, di fronte alla discoteca Tocqueville. Uno dei due, 21 anni, era stato appena scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Milano. Sempre ieri sera, un egiziano e un tunisino sono stati arrestati per spaccio in flagranza di reato alle colonne di San Lorenzo.