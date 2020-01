Lombardia: 11mila domande per le case popolari, tetto 20% a indigenti

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Alla Regione Lombardia sono arrivate circa 11mila domande (esattamente 10.789), con una media giornaliera di 132 richieste, per il bando delle case popolari che si è chiuso lo scorso 12 dicembre. Tra le prime 500 in graduatoria, l'88% dei richiedenti è residente nel territorio del Comune di Milano da più di 10 anni, e l'82% risiede in Lombardia da più di 15 anni. Da lunedì, inizieranno le procedure di assegnazione degli alloggi: si parte dai nuclei familiari indigenti, che "rivestono carattere prioritario nelle assegnazioni", ma per i quali è destinato il 20% degli alloggi messi a bando. Gli altri nuclei familiari in graduatoria, in ordine di punteggio, saranno convocati da ciascun ente proprietario per la verifica dei requisiti dichiarati al momento della domanda. "Se la verifica darà esito positivo, si procede all'assegnazione formale dell'alloggio ed alla conseguente stipula del contratto di locazione", spiega la Regione. A Milano sono attualmente disponibili 457 unità abitative di questo genere, di cui 240 di proprietà Aler e 217 di proprietà del Comune di Milano