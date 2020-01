Iv: Boschi, 'mia relazione finita ma ci vogliamo ancora bene'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "La mia relazione? Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene. L'abbiamo tenuta nascosta per tutelare la nostra privacy. Anche se non lo trovo così rilevante, comunque adesso non sono in una relazione". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.