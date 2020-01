Mafia: processo trattativa, lettera anonima in Procura 'Dell'Utri un quaquaraqua'

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - "Dell'Utri è un quaquaraqua". E ancora: "Dell'Utri si è mangiato tutti i soldi di Berlusconi". Sono soltanto alcune delle frasi contenute, come apprende l'Adnkronos, nella lettera anonima arrivata alla Procura di Palermo con "suggerimenti investigativi" sul processo d'appello sulla trattativa Stato-mafia. La lettera è arrivato in procura ma era indirizzata al Presidente della Corte d'assise d'appello Angelo Pellino che ne ha dato l'annuncio, ieri, nel corso dell'udienza. Ma la missiva non è stata depositata al processo, bensì messa solo a disposizione delle parti. Una paginetta appena, scritta a mano, in cui l'autore anonimo racconta dei rapporti tra l'ex senatore Marcello Dell'Utri, condannato in primo grado a 12 anni di carcere per violenza o minaccia a corpo politico dello Stato, e l'ex Cavaliere Silvio Berlusconi. L'anonimo ha anche inserito nella busta dei ritagli di articoli, tra cui una intervista allo stesso Dell'Utri. ​

Un altro riferimento sarebbe stato quello all'udienza dello scorso 11 novembre quando l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi è stato citato a deporre dalla difesa di Dell'Utri. Ma Silvio Berlusconi, ascoltando il consiglio dei suoi avvocati, ha comunicato quel giorno ai giudici di non volere testimoniare a favore del collaboratore di sempre, Marcello Dell’Utri nel processo sulla trattativa Stato-mafia.​

