Lega: Pd, 'da Salvini no misure su suo vicecapogruppo a Ferrara'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Sorprende che Matteo Salvini non abbia ancora detto una parola e non abbia preso provvedimenti nei confronti del suo vicecapogruppo in consiglio comunale a Ferrara il quale, secondo quanto raccontato da una testimone ieri sera a Piazzapulita su La7, le avrebbe proposto un lavoro in cambio di dimissioni dal consiglio comunale perché 'dissenziente' rispetto alla linea della Lega. Una storiaccia che la dice lunga sulla Lega di Salvini al governo degli enti locali e sulle pratiche opache che i suoi uomini adottano nella gestione del potere". Lo dice in una nota Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd.