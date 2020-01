Calabria: Graziano a Salvini, 'tutto Pd mobilitato per Callipo'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Salvini dimostra che a lui della Calabria non interessa nulla e di non sapere cosa accade in campagna elettorale. Tutto il Pd è impegnato a sostegno di Callipo e lo sarà fino all'ultimo secondo utile. Salvini è un bluff che i calabresi, fortunatamente, hanno scoperto e contestano apertamente". Così il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano.

"Il segretario nazionale Zingaretti è in prima linea per sostenere Callipo, oggi sono in tour il vicesegretario nazionale Andrea Orlando e il sottosegretario Alessia Morani, la scorsa settimana è arrivato il ministro Provenzano e la prossima settimana tornerà la ministra Paola De Micheli oltre al senatore Franco Mirabelli capogruppo in commissione Antimafia".