Balata: "Var in serie B fa la storia"

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Una grande conquista per la Serie B e non solo! Tutto il calcio italiano beneficerà dell'introduzione del Var in B con la sperimentazione che partirà ufficialmente a Cremona in modalità offline. La B fa la storia!". Così il presidente della Lega calcio di Serie B, Mauro Balata, su twitter gioisce per l'avvio della sperimentazione in modalità off-line del Var nel campionato Bkt con Cremonese-Venezia, che si giocherà domani allo stadio Zini.

Una fase di sperimentazione e di training arbitrale che coinvolgerà tutti i campi e tutte le giornate del girone di ritorno con le sue prossime tappe previste venerdì 24 gennaio al Castellani per Empoli-Chievo Verona e, quindi, domenica 2 febbraio, al Vigorito per Benevento-Salernitana.