Migranti: Pd, 'da Casellati assenza imparzialità'**

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Fanno bene i nostri senatori a puntare il dito contro il Presidente Casellati, seconda carica dello Stato, che oggi ha dimostrato la sua assenza di imparzialità dando il via libera alla convocazione illegittima della giunta sul caso Gregoretti lunedì. Incomprensibile la forzatura da parte di chi dovrebbe interpretare in totale e indiscutibile autonomia la volontà dei gruppi parlamentari e non di una parte sola". Così Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd.