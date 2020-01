Fisco: Conte, 'rilancio dialogo sindacati in vista verifica fine mese'**

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Prosegue la stagione di dialogo e di confronto sui temi del lavoro, della crescita e della fiscalità, che il governo ha già avviato lo scorso anno in maniera positiva con le organizzazioni sindacali. Confidiamo di rilanciare questo dialogo in vista delle molteplici sfide che ci attendono e anche in vista del confronto di maggioranza che vorremmo finalizzare a fine mese". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con i sindacati in corso a Palazzo Chigi.

"Ci sarà un prosieguo dei tavoli nei prossimi giorni per quel che riguarda il piano degli investimenti e tutte le questioni aperte della pubblica amministrazione - ha detto ancora il presidente del Consiglio - Ovviamente ci sarà un’attenzione specifica anche al piano di rilancio per il Sud".