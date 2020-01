Prescrizione: Iv a Orlando, 'difenderemo noi tue idee da M5S'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Bravo Andrea. Difenderemo le tue idee dai tuoi nuovi compagni di viaggio. E da chi va a rimorchio dei populisti giudiziari. #prescrizione". Si legge in un tweet di Italia Viva in cui viene riproposto il video di un intervento in aula di Andrea Orlando del 20 novembre 2018 in cui il vicesegretario del Pd parlava di prescrizione. "Il processo infinito non serve a nessuno (...) State facendo saltare il processo penale perchè state usando il diritto penale per fare propaganda. Voi -dice Orlando rivolgendosi ai 5 stelle- non volete dei colpevoli, volete dei colpevoli a qualunque costo da esibire all'opinione pubblica".