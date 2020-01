Palermo, auto si schianta: giovane muore, grave la fidanzata

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - Incidente stradale mortale, la notte scorsa, nel Parco della Favorita di Palermo, dove un giovane è morto e la fidanzata è rimasta gravemente ferita, dopo uno schianto dell'auto contro un albero. Per il giovane, di 32 anni, non c'è stato niente da fare, la fidanzata è stata trasportata all'ospedale Villa Sofia in prognosi riservata.