E.Romagna: Pd, 'Salvini nervoso perché cala in sondaggi'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Matteo Salvini comincia a innervosirsi perché cala nei sondaggi, le piazze si riempiono per contestarlo e i cittadini gli si rivoltano contro ovunque vada in Emilia-Romagna. E allora oggi ha avuto il coraggio di appellare come 'fascisti rossi' e 'razzisti' chi non la pensa come lui, cioè tutti quei democratici che pensano che l'Emilia sia stata liberata 75 anni fa". Così in una nota Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd.

"Accusa le persone perbene accostandole ai suoi amici 'fasci' - quelli sì - presenti spesso nelle piazze dove parla, suoi sostenitori in diverse occasiono e da cui non si è mai dissociato".