Ex Ilva: M5S, 'prescrizione salva perito, motivo in più per nostra riforma'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Oggi come non mai sentiamo impellente l'esigenza che la giustizia e l'accertamento della verità non si fermino a causa della prescrizione. Oggi, in commissione giustizia alla Camera, è stato votato a maggioranza l'emendamento che sopprime la proposta di legge di Forza Italia che, guarda un po', voleva abrogare proprio la nuova riforma della prescrizione. Mentre appena ieri è stata dichiarata la prescrizione per i reati contestati al perito già condannato nei gradi precedenti per falso ideologico nell’ambito del processo Ilva-“Ambiente svenduto". Così, in una nota, i deputati del MoVimento 5 Stelle delle Commissioni, giustizia, ambiente, e affari sociali.

"A chi ancora è contrario alla nostra legge che sospende la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ricordiamo che ove fosse stata già in vigore - al momento della commissione dei fatti - avrebbe consentito di andare a fondo in questo come in tanti altri casi in cui sarebbe stato decisivo arrivare ad una sentenza definitiva per punire eventuali colpevoli. Ricordiamo che quello prescritto ieri faceva riferimento ad un caso in cui sarebbero stati falsificati i dati sulle emissioni di diossina dello stabilimento, con delle potenziali gravissime ripercussioni sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Finalmente, ipotesi di questo genere non si verificheranno più in futuro, perché la nostra legge è in vigore dallo scorso 1° gennaio. Ora possiamo lavorare per rendere più veloci i processi e garantire ai cittadini una giustizia che funzioni davvero."