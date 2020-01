Lega: Giorgetti, 'svolta moderata Salvini? svolta realista...'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "La svolta moderata di Salvini? E' una svolta 'realista': con l'esperienza di governo, Matteo si è accorto che ci sono alcuni ambienti che contano, come quello diplomatico, e che quindi non puoi fare sempre la guerra a tutti, o come - in campo economico - le associazioni di categoria". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti (Lega), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.