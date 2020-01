Sicilia: Cisl, 'tavolo tecnico per trasformare Zes in realtà'

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Un "tavolo tecnico" con sindacati, industriali, autorità portuale, università, istituti di credito ed enti locali, "per discutere di come procedere affinché le Zes diventino una realtà". E' la richiesta avanzata dalla Cisl nel corso dell'incontro di oggi 'Zes e Autonomia Speciale. Quali percorsi decisionali per un nuovo modello di sviluppo' organizzato dal sindacato a Palermo.

"E' giunto il momento di passare alla fase attuativa e per farlo serve il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, a partire dal sindacato e dal mondo delle imprese - afferma il segretario generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio - Il 2020 deve segnare la svolta altrimenti la nostra Regione non potrà ripartire mai e per farlo serve prima di tutto puntare sulle infrastrutture che sono da sempre il nostro maggiore gap".