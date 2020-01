Smog: Costa, 'grandi città puntino su tpl non impattante'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "E' arrivato il tempo che le grandi città che soffrono di questo problema comincino a creare quel meccanismo alternativo di trasporto: tpl con mezzi non impattanti". Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a margine della presentazione del libro ‘100 Green Jobs per trovare lavoro’, sull’emergenza smog, precisando che "il nostro dialogo e con le regioni". Quanto ai provvedimenti presi a Roma "tutto ciò che serve a contrastare il problema della qualità dell’aria ben venga. La Raggi fa quello che dice la legge" aggiunge.

"Abbiamo firmato con la regione Lazio l’accordo di programma sulla qualità dell’aria è chiaro che da solo non è sufficiente. Ciò che è in capo al sindaco è uno dei dispositivi sulla viabilità. Ci sta. Tutto concorre. Poi c’è il tema sul quale stiamo spendendo tante risorse come ministero, e anche le Regioni, di incentivare il trasporto pubblico locale con mezzi non impattanti", dice spiegando che c’è però "un tempo tecnico".