Sicilia: Contrafatto in Antimafia, M5S 'con Crocetta governo ombra'

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - "Quanto abbiamo oggi appreso dalla viva voce della già assessore regionale all’Energia Vania Contrafatto, conferma quello che da forza politica d’opposizione abbiamo denunciato per anni a proposito del governo Crocetta: i processi decisionali del governo regionale erano dettati da una sorta di regia esterna. I nomi piazzati da Crocetta come suoi assessori in giunta erano in realtà degli specchietti per le allodole". Così la deputata del M5S all’Ars Roberta Schillaci a margine dell'audizione in commissione regionale Antimafia dell’ex assessore regionale Vania Contrafatto.

"Dalle parole dell’ex assessore - aggiunge - abbiamo avuto l’ennesima prova che il governatore voleva mediaticamente impersonare la legalità, alternando alla guida dei suoi assessorati nomi autorevoli, nei fatti li esautorava da scelte che avrebbero inciso positivamente nella vita dei siciliani".