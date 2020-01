Palermo: M5S a ministro Sud, 'a Brancaccio piazza per Don Puglisi e Papa Francesco'

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Il M5S ha depositato oggi in parlamento un’interpellanza al ministro per il Sud per chiedere di finanziare la realizzazione della nuova piazza intitolata al Beato Pino Puglisi e a Papa Francesco che dovrebbe sorgere nel quartiere Brancaccio di Palermo. La richiesta è stata avanzata dal deputato Adriano Varrica e sottoscritta dai parlamentari Aldo Penna, Valentina D'Orso e Roberta Alaimo. Nell'atto si richiama il finanziamento da 3 milioni di euro già destinato al Comune di Palermo su proposta dell'allora ministro per il Sud Barbara Lezzi e finalizzato alla realizzazione dell'asilo voluto da Padre Pino Puglisi a Brancaccio.

Secondo il Movimento, l'intervento di realizzazione della piazza "darebbe seguito alla medesima logica di concreto rilancio delle periferie cittadine attraverso percorsi dal basso di rigenerazione urbana e sociale e risulterebbe imprescindibile per completare l’opera di riqualificazione già avviata".