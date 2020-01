Sicilia: campagna anti alcol della Regione, Fava chiede verifiche (2)

(Adnkronos) - Fava evidenzia anche come non sia la prima volta, vedi la campagna per l'allattamento al seno realizzata dall'assessorato, che "le campagne di sensibilizzazione su corretti stili di vita danno origine a proteste e rimostranze da parte delle associazioni e delle reti per la tutela della dignità della donna". Da qui la richiesta di conoscere "il costo complessivo delle campagne di promozione dei corretti stili di vita realizzate dall’assessorato regionale alla Salute; il costo specifico della gestione del sito costruiresalute.it e delle collegate pagine social; la struttura incaricata della creazione dei contenuti visivi per le campagne".

Fava chiede anche di sapere se i contenuti della campagna "siano stati valutati ed eventualmente autorizzati dall’assessore o da un suo delegato" e "quale valutazione dia l’assessore in merito alla realizzazione dei contenuti visivi associati alla campagna di prevenzione e quali strumenti si vogliano prendere al fine di prevenire la diffusione di ulteriori immagini degradanti ed offensive".