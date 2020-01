Prescrizione: Annibali (Iv), 'non firmiamo cambiali in bianco'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "In processo senza fine è la fine della giustizia. Il voto di oggi in commissione è coerente con quanto abbiamo sempre detto della riforma Bonafede. Attendiamo il lodo Conte e la riforma del processo penale. Non firmiamo cambiali in bianco ma valutiamo nel merito #prescrizione". Lo scrive Lucia Annibali di Iv su twitter.