Calabria: Zingaretti, 'dopo parole De Masi e Morra, solo Callipo per battere Salvini'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Dopo le dichiarazioni di Nino De Masi, un simbolo della legalità in Calabria, e di Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, è sempre più chiara come la scelta del Partito democratico di puntare su Pippo Callipo sia l'unica vera alternativa alla destra e alla vecchia politica". Lo afferma in una nota il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti.

"Il voto a Pippo Callipo è l'unico modo per fermare Salvini e i soliti notabili della politica calabrese, che stavolta si candidano sotto le insegne sovraniste. Un impasto pericoloso per la Calabria, contro il quale occorre fare un fronte comune: non si buttino voti facendo regali a Salvini".

"Le battaglie per le liste pulite fatte da Callipo e condivise dalla classe dirigente del Pd sono la testimonianza di un impegno per il cambiamento vero, per quella rivoluzione dolce di cui parla Callipo, un uomo che ama la propria terra e che rappresenta un simbolo di orgoglio e di speranza per tutti i calabresi. A loro e a Italia Viva ci appelliamo per voltare pagina in un regione bellissima ma in gravissime difficoltà economiche e sociali".