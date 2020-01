Autonomia: domani audizione Maroni in Commissione regionale

Libia, Conte: nessuno spazio per la soluzione militare

Roma, 15 gen. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il premier olandese Mark Rutte. Al centro del colloquio, soprattutto, il rafforzamento del ruolo della Ue nel mondo e, naturalmente, temi caldi d'attualità come le crisi in Libia e Iraq, la lotta al terrorismo e l'emergenza migranti. "Non vi è alcuno spazio per una soluzione militare che finirebbe ...