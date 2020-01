Libia: Conte, 'nessuno spazio per soluzione militare'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Con il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte £ci siamo soffermati sugli attuali scenari internazionali di crisi anche alla luce della comune appartenenza sia alla Nato che all’Unione Europea. L'approccio dell'Italia verso la crisi libica è sempre stato chiaro e coerente: non vi è alcuno spazio per una soluzione militare che finirebbe solo per acuire la sofferenza del popolo libico e l'instabilità dell'intera regione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con Rutte.

"L'Italia è concentrata da tempo per arrivare a una soluzione politica - - ha ricordato Conte - condiviso forte impegno congiunto per promuovere sostenibile soluzione politica che potremo cercare di percorrere e ottenere già dalla conferenza di Berlino" in programma domenica, "la premessa indispensabile è la tenute del cessate fuoco, la tregua tra le opposte fazioni e l'apertura di un confronto intra-libico in grado di consegnare ai libici un futuro di pace e benessere. L'Italia è impegnata in un'intensa azione diplomatica per fare in modo che questa finestra di opportunità sia effettiva. E, per fare ciò, crediamo che l'Unione Europea abbia un ruolo chiave quale migliore garanzia per un futuro indipendente della Libia, privo di ingerenze esterne".