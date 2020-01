Sicilia: tumori ereditari femminili, gratis esami per prevenzione

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Esami gratis, da oggi, in tutta la Sicilia per gli esami preventivi dei tumori ereditari femminili. La Regione ha istituito il codice di esenzione D99 - il decreto dell'assessore alla Salute Ruggero Razza è stato pubblicato in Gazzetta - che da oggi può essere assegnato per ottenere gratuitamente tutti gli esami preventivi e accedere ai programmi di sorveglianza. L'accesso sarà riservato alle donne residenti nell'isola, con una storia familiare di soggetti che hanno contratto il cancro all’ovaia o alla mammella. Le prestazioni specialistiche saranno interamente a carico del Servizio sanitario regionale.

Dopo la creazione di un apposito percorso terapeutico e assistenziale sui tumori ereditari femminili, la Sicilia è tra le poche regioni d’Italia a dotarsi di questa ulteriore misura che rientra nelle attività di prevenzione. Per ottenere l’assegnazione del codice di esenzione sarà necessario sottoporsi al questionario somministrato dal medico di base o dai consultori, anche su richiesta dell'interessata, in assenza di qualsiasi sintomo. Se si risulta a rischio si sarà indirizzate alla consulenza genetica e al test che segnalerà una eventuale mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2.