Ue: D'Incà, 'con green deal svolta ambientale e opportunità crescita'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "EUGreenDeal rappresenta una reale occasione di svolta ambientale a livello europeo. Un investimento da mille miliardi di euro in tutta Europa per ridurre l’inquinamento e rispettare i target di Agenda 2030, che si trasformerà in opportunità di crescita, sviluppo e lavoro". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.