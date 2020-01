Clima: Pd, 'da Ue spinta per transizione ecologica'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Dall'Europa oggi una spinta determinante per attuare la transizione ecologica del nostro modello di sviluppo, uno dei pilastri che il Partito Democratico ha delineato per il piano strategico per l'Italia. Il pacchetto illustrato dalla Commissione europea inizia a dare sostanza al Green Deal". Lo dice Chiara Braga, della segreteria del Partito democratico.

Ovvero "il fondo di mille miliardi per raggiungere la neutralità climatica al 2050, il meccanismo per una transizione equa e l'impegno a rivedere le regole di bilancio per sostenere gli investimenti verdi annunciati oggi dal Commissario Paolo Gentiloni, sono scelte nette che impegnano anche l'Italia a giocare da protagonista la partita di un nuovo modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Dobbiamo lavorare da subito per costruire come sistema Paese una piattaforma strategica su questi obiettivi, investendo nello sviluppo sostenibile non solo per avviare una nuova stagione di crescita, ma anche per aggredire e ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali ereditate, utilizzando al meglio gli strumenti messi in campo dall'Europa".