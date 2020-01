Rifiuti: sindaco Pozzallo, 'tavolo tecnico su sito impianto biogas'

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - Un tavolo tecnico per discutere della realizzazione di un impianto di biogas in contrada Bellamagna, nel ragusano, tra Modica e Pozzallo. E' questa la proposta avanzata dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna durante la riunione di oggi della III e IV Commissione Ars sull'impianto di biometano. Sul tavolo del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, o dell'assessore regionale al Territorio Totò Cordaro, dovrebbe essere portata proprio la questione del sito in cui dovrebbe essere realizzato l'impianto. Assenti all'incontro di oggi, seppur convocati, il sindaco e i rappresentanti del Comune di Modica.

"Un altro risultato positivo - commenta Ammatuna - che dovrebbe portare allo spostamento dell’impianto di Biogas che tutta la città di Pozzallo e la gran parte dei cittadini di Modica, assolutamente non vogliono che venga realizzato nel sito proposto dall’azienda ed accettato dal Comune di Modica".