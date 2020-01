Sicilia: camion esce di strada a Resuttano, traffico in tilt su A19

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - Traffico in tilt da questa mattina lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, a causa di un camion uscito fuori strada sulla Sp 19 nei pressi del centro abitato di Resuttano. L'incidente ha bloccato la viabilità sulla strada alternativa all'A19, in direzione Catania, chiusa dal 27 dicembre ai mezzi sopra le 3.5 tonnellate. Personale dell'Anas si trova presso lo svincolo di Tremonzelli dove è stata istituita l'uscita obbligatoria per i mezzi pesanti con rientro in autostrada allo svincolo di Mulinello.

L'Anas sottolinea che "tale percorso alternativo è quello che Anas consiglia di percorrere a prescindere dalle condizioni di traffico e meteorologiche, in sostituzione di quello con uscita a Resuttano che prevede la percorrenza delle strade provinciali sp19 e sp112. Lungo tali strade provinciali Anas, pur non avendo diretta competenza, su richiesta delle amministrazioni locali ha provveduto ad avviare interventi urgenti di messa in sicurezza del piano viabile, attualmente in corso di esecuzione".