L.elettorale: Calabria, 'Fi presenterà propria proposta'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Rispetto al testo presentato dal Presidente Brescia contestiamo il metodo, il merito e la scelta dei tempi. Il buonsenso dice che le regole del gioco vanno scritte insieme, che è necessario un accordo condiviso, ma dopo la convocazione di una fugace consultazione dei gruppi parlamentari per discutere il nuovo sistema elettorale, la maggioranza ha pensato bene di presentare una proposta di legge che crea distinguo persino al suo interno”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia e vice presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera Annagrazia Calabria intervenendo in Commissione durante l’avvio dell’esame sulla riforma elettorale.

“Contestiamo inoltre i tempi: domani è prevista una importante decisione della Corte costituzionale sul referendum proposto da oltre cinque regioni. Da che cosa proviene tutta questa fretta? Dopo il pronunciamento della Consulta Forza Italia ha intenzione di presentare una propria proposta che tuteli i principi fondamentali di governabilità e rappresentanza. La soglia di sbarramento al 5% ancorché presentato come antidoto alla frammentazione partitica di certo non garantisce la governabilità. E quindi in questo contesto un correttivo è assolutamente necessitato".

"Per noi va salvaguardato il rispetto degli elettori che vuole che le singole forze politiche indichino prima del voto con quale programma e con quale maggioranza intendiamo governare. Chiediamo perciò che la Commissione lasci tempi adeguati alla sua elaborazione. La prepotenza con cui questa maggioranza solo parlamentare si arroga il diritto di scrivere una legge così importante per tutti è inaccettabile”, ha concluso.