Caccia: associazioni contro assessore Sicilia, 'Beccaccia a rischio, no a modifica calendario' (2)

(Adnkronos) - L'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ricordano Legambiente, Lipu e Wwf, aveva già espresso alla Regione siciliana "un parere fortemente negativo circa la caccia alla Beccaccia protratta oltre il 31 dicembre". "Questo prolungamento inoltre non si allinea nemmeno alle previsioni dello stesso calendario venatorio che dispone la chiusura della caccia al 20 gennaio per tutte le specie di uccelli (tordi, anatre, limicoli, ecc.) e rischia di favorire o addirittura incoraggiare il bracconaggio nei confronti delle specie per cui la caccia è già chiusa".