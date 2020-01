Iv: Renzi, 'io centro del centrodestra? No, non credo proprio'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Italia Viva gamba di centro in un governo di centrodestra? "No, non credo proprio". Lo dice Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7. "A me mi ci vede con i sovranisti e quelli che vogliono uscire dall'euro?". Per Renzi si va avanti con l'attuale maggioranza in questa legislatura: "Io penso che noi dobbiamo arrivare al 2023 con l'attuale schema" però "c'è un pezzo della sinistra che è fuori dal mondo, che guarda a Corbyn. Io non voglio dare sussidi ma creare posti di lavoro".